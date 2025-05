NMR

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

NazwaNMR

PozycjaNo.411

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2,438.35%

Podaż w obiegu8,060,417.20987078

Maksymalna podaż11,000,000

Całkowita podaż10,671,381.74418517

Wskaźnik obrotu0.7327%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum168.48800659179688,2017-06-25

Najniższa cena1.92766,2018-11-26

Publiczny blockchainETH

