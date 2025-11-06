GiełdaDEX+
Aktualna cena Naoris Protocol to 0.03266 USD. Śledź aktualizacje cen NAORIS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NAORIS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NAORIS

Informacje o cenie NAORIS

Czym jest NAORIS

Biała księga NAORIS

Oficjalna strona internetowa NAORIS

Tokenomika NAORIS

Prognoza cen NAORIS

Historia NAORIS

Przewodnik zakupowy NAORIS

Przelicznik NAORIS-fiat

NAORIS na spot

USDT-M Futures NAORIS

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Naoris Protocol

Cena Naoris Protocol(NAORIS)

Aktualna cena 1 NAORIS do USD:

$0.03266
-1.47%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:09:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03101
Minimum 24h
$ 0.04058
Maksimum 24h

$ 0.03101
$ 0.04058
--
--
-0.58%

-1.47%

-35.27%

-35.27%

Aktualna cena Naoris Protocol (NAORIS) wynosi $ 0.03266. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NAORIS wahał się między $ 0.03101 a $ 0.04058, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NAORIS w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NAORIS zmieniły się o -0.58% w ciągu ostatniej godziny, o -1.47% w ciągu 24 godzin i o -35.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Naoris Protocol (NAORIS)

--
$ 291.35K
$ 291.35K$ 291.35K

$ 130.64M
$ 130.64M$ 130.64M

--
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Naoris Protocol wynosi --, przy $ 291.35K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NAORIS w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 4000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 130.64M.

Historia ceny Naoris Protocol (NAORIS) – USD

Śledź zmiany ceny Naoris Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0004873-1.47%
30 Dni$ -0.0525-61.65%
60 dni$ +0.00753+29.96%
90 dni$ -0.00109-3.23%
Dzisiejsza zmiana ceny Naoris Protocol

DziśNAORIS odnotował zmianę $ -0.0004873 (-1.47%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Naoris Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0525 (-61.65%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Naoris Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NAORIS o $ +0.00753(+29.96%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Naoris Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00109 (-3.23%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Naoris Protocol (NAORIS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Naoris Protocol.

Co to jest Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Naoris Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NAORIS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Naoris Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Naoris Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Naoris Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Naoris Protocol (NAORIS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Naoris Protocol (NAORIS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Naoris Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Naoris Protocol!

Tokenomika Naoris Protocol (NAORIS)

Zrozumienie tokenomiki Naoris Protocol (NAORIS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NAORISjuż teraz!

Jak kupić Naoris Protocol (NAORIS)

Szukasz jak kupić Naoris Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Naoris Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NAORIS na lokalne waluty

1 Naoris Protocol(NAORIS) do VND
859.4479
1 Naoris Protocol(NAORIS) do AUD
A$0.0499698
1 Naoris Protocol(NAORIS) do GBP
0.0248216
1 Naoris Protocol(NAORIS) do EUR
0.0280876
1 Naoris Protocol(NAORIS) do USD
$0.03266
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MYR
RM0.1365188
1 Naoris Protocol(NAORIS) do TRY
1.3753126
1 Naoris Protocol(NAORIS) do JPY
¥4.99698
1 Naoris Protocol(NAORIS) do ARS
ARS$47.4017442
1 Naoris Protocol(NAORIS) do RUB
2.6565644
1 Naoris Protocol(NAORIS) do INR
2.8940026
1 Naoris Protocol(NAORIS) do IDR
Rp544.3331156
1 Naoris Protocol(NAORIS) do PHP
1.918775
1 Naoris Protocol(NAORIS) do EGP
￡E.1.548084
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BRL
R$0.1750576
1 Naoris Protocol(NAORIS) do CAD
C$0.0460506
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BDT
3.9799476
1 Naoris Protocol(NAORIS) do NGN
47.12838
1 Naoris Protocol(NAORIS) do COP
$125.615259
1 Naoris Protocol(NAORIS) do ZAR
R.0.5686106
1 Naoris Protocol(NAORIS) do UAH
1.3736796
1 Naoris Protocol(NAORIS) do TZS
T.Sh.80.24562
1 Naoris Protocol(NAORIS) do VES
Bs7.28318
1 Naoris Protocol(NAORIS) do CLP
$30.83104
1 Naoris Protocol(NAORIS) do PKR
Rs9.2310224
1 Naoris Protocol(NAORIS) do KZT
17.1533586
1 Naoris Protocol(NAORIS) do THB
฿1.0594904
1 Naoris Protocol(NAORIS) do TWD
NT$1.0095206
1 Naoris Protocol(NAORIS) do AED
د.إ0.1198622
1 Naoris Protocol(NAORIS) do CHF
Fr0.026128
1 Naoris Protocol(NAORIS) do HKD
HK$0.2537682
1 Naoris Protocol(NAORIS) do AMD
֏12.494083
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MAD
.د.م0.3040646
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MXN
$0.607476
1 Naoris Protocol(NAORIS) do SAR
ريال0.122475
1 Naoris Protocol(NAORIS) do ETB
Br5.0074312
1 Naoris Protocol(NAORIS) do KES
KSh4.2209784
1 Naoris Protocol(NAORIS) do JOD
د.أ0.02315594
1 Naoris Protocol(NAORIS) do PLN
0.1205154
1 Naoris Protocol(NAORIS) do RON
лв0.1440306
1 Naoris Protocol(NAORIS) do SEK
kr0.311903
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BGN
лв0.055522
1 Naoris Protocol(NAORIS) do HUF
Ft10.9815984
1 Naoris Protocol(NAORIS) do CZK
0.6917388
1 Naoris Protocol(NAORIS) do KWD
د.ك0.01002662
1 Naoris Protocol(NAORIS) do ILS
0.106145
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BOB
Bs0.225354
1 Naoris Protocol(NAORIS) do AZN
0.055522
1 Naoris Protocol(NAORIS) do TJS
SM0.302105
1 Naoris Protocol(NAORIS) do GEL
0.0885086
1 Naoris Protocol(NAORIS) do AOA
Kz29.908395
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BHD
.د.ب0.01228016
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BMD
$0.03266
1 Naoris Protocol(NAORIS) do DKK
kr0.2116368
1 Naoris Protocol(NAORIS) do HNL
L0.8609176
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MUR
1.5030132
1 Naoris Protocol(NAORIS) do NAD
$0.568284
1 Naoris Protocol(NAORIS) do NOK
kr0.333132
1 Naoris Protocol(NAORIS) do NZD
$0.0574816
1 Naoris Protocol(NAORIS) do PAB
B/.0.03266
1 Naoris Protocol(NAORIS) do PGK
K0.138805
1 Naoris Protocol(NAORIS) do QAR
ر.ق0.1188824
1 Naoris Protocol(NAORIS) do RSD
дин.3.3270742
1 Naoris Protocol(NAORIS) do UZS
soʻm388.8094616
1 Naoris Protocol(NAORIS) do ALL
L2.7447464
1 Naoris Protocol(NAORIS) do ANG
ƒ0.0584614
1 Naoris Protocol(NAORIS) do AWG
ƒ0.058788
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BBD
$0.06532
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BAM
KM0.055522
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BIF
Fr96.31434
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BND
$0.042458
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BSD
$0.03266
1 Naoris Protocol(NAORIS) do JMD
$5.256627
1 Naoris Protocol(NAORIS) do KHR
131.1645196
1 Naoris Protocol(NAORIS) do KMF
Fr13.91316
1 Naoris Protocol(NAORIS) do LAK
709.9999858
1 Naoris Protocol(NAORIS) do LKR
රු9.9479094
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MDL
L0.556853
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MGA
Ar147.11697
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MOP
P0.26128
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MVR
0.502964
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MWK
MK56.7013526
1 Naoris Protocol(NAORIS) do MZN
MT2.088607
1 Naoris Protocol(NAORIS) do NPR
रु4.6357604
1 Naoris Protocol(NAORIS) do PYG
231.62472
1 Naoris Protocol(NAORIS) do RWF
Fr47.45498
1 Naoris Protocol(NAORIS) do SBD
$0.2684652
1 Naoris Protocol(NAORIS) do SCR
0.4477686
1 Naoris Protocol(NAORIS) do SRD
$1.259043
1 Naoris Protocol(NAORIS) do SVC
$0.2854484
1 Naoris Protocol(NAORIS) do SZL
L0.5702436
1 Naoris Protocol(NAORIS) do TMT
m0.11431
1 Naoris Protocol(NAORIS) do TND
د.ت0.09677158
1 Naoris Protocol(NAORIS) do TTD
$0.2211082
1 Naoris Protocol(NAORIS) do UGX
Sh114.17936
1 Naoris Protocol(NAORIS) do XAF
Fr18.6162
1 Naoris Protocol(NAORIS) do XCD
$0.088182
1 Naoris Protocol(NAORIS) do XOF
Fr18.6162
1 Naoris Protocol(NAORIS) do XPF
Fr3.36398
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BWP
P0.4405834
1 Naoris Protocol(NAORIS) do BZD
$0.0656466
1 Naoris Protocol(NAORIS) do CVE
$3.1389526
1 Naoris Protocol(NAORIS) do DJF
Fr5.78082
1 Naoris Protocol(NAORIS) do DOP
$2.0961188
1 Naoris Protocol(NAORIS) do DZD
د.ج4.276827
1 Naoris Protocol(NAORIS) do FJD
$0.0744648
1 Naoris Protocol(NAORIS) do GNF
Fr283.9787
1 Naoris Protocol(NAORIS) do GTQ
Q0.2501756
1 Naoris Protocol(NAORIS) do GYD
$6.8311656
1 Naoris Protocol(NAORIS) do ISK
kr4.14782

Zasoby Naoris Protocol

Aby lepiej zrozumieć Naoris Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Naoris Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Naoris Protocol

Jaka jest dziś wartość Naoris Protocol (NAORIS)?
Aktualna cena NAORIS w USD wynosi 0.03266USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NAORIS do USD?
Aktualna cena NAORIS w USD wynosi $ 0.03266. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Naoris Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla NAORIS wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NAORIS w obiegu?
W obiegu NAORIS znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NAORIS?
NAORIS osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NAORIS?
NAORIS zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu NAORIS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NAORIS wynosi $ 291.35K USD.
Czy w tym roku NAORIS pójdzie wyżej?
NAORIS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NAORIS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:09:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Naoris Protocol (NAORIS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NAORIS do USD

Kwota

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.03266 USD

Handluj NAORIS

NAORIS/USDT
$0.03266
$0.03266$0.03266
-1.29%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

