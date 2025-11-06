Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

Sprawdź prognozy cen Naoris Protocol na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NAORIS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup NAORIS

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Naoris Protocol % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.03418 $0.03418 $0.03418 +3.10% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Naoris Protocol na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Naoris Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03418. Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Naoris Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.035889. Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NAORIS na 2027 rok wyniesie $ 0.037683 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NAORIS na 2028 rok wyniesie $ 0.039567 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NAORIS w 2029 roku wyniesie $ 0.041546 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NAORIS w 2030 roku wyniesie $ 0.043623 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Naoris Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.071057. Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Naoris Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.115745. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.03418 0.00%

2026 $ 0.035889 5.00%

2027 $ 0.037683 10.25%

2028 $ 0.039567 15.76%

2029 $ 0.041546 21.55%

2030 $ 0.043623 27.63%

2031 $ 0.045804 34.01%

2032 $ 0.048094 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.050499 47.75%

2034 $ 0.053024 55.13%

2035 $ 0.055675 62.89%

2036 $ 0.058459 71.03%

2037 $ 0.061382 79.59%

2038 $ 0.064451 88.56%

2039 $ 0.067674 97.99%

2040 $ 0.071057 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Naoris Protocol na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.03418 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.034184 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.034212 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.034320 0.41% Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na dziś Przewidywana cena dla NAORIS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.03418 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Naoris Protocol (NAORIS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NAORIS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.034184 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Naoris Protocol (NAORIS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NAORIS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.034212 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Naoris Protocol (NAORIS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NAORIS wynosi $0.034320 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Naoris Protocol Aktualna cena $ 0.03418$ 0.03418 $ 0.03418 Zmiana ceny (24H) +3.10% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 260.60K$ 260.60K $ 260.60K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NAORIS to $ 0.03418. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +3.10%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 260.60K. Ponadto NAORIS ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę NAORIS

Jak kupić Naoris Protocol (NAORIS) Próbujesz kupić NAORIS? Teraz możesz kupować NAORIS za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Naoris Protocol i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić NAORIS teraz

Historyczna cena Naoris Protocol Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Naoris Protocol, cena Naoris Protocol wynosi 0.03418USD. Podaż w obiegu Naoris Protocol (NAORIS) wynosi 0.00 NAORIS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.06% $ -0.002559 $ 0.03738 $ 0.03058

7 D -0.29% $ -0.014599 $ 0.06726 $ 0.03058

30 Dni -0.60% $ -0.052879 $ 0.1477 $ 0.00687 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Naoris Protocol zanotował zmianę ceny o $-0.002559 , co stanowi -0.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Naoris Protocol osiągnął maksimum na poziomie $0.06726 i minimum na poziomie $0.03058 . Zanotowano zmianę ceny o -0.29% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NAORIS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Naoris Protocol o -0.60% , co odpowiada około $-0.052879 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NAORIS. Sprawdź pełną historię cen Naoris Protocol, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen NAORIS

Jak działa moduł przewidywania ceny Naoris Protocol (NAORIS)? Moduł predykcji ceny Naoris Protocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NAORIS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Naoris Protocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NAORIS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Naoris Protocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NAORIS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NAORIS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Naoris Protocol.

Dlaczego prognoaza ceny NAORIS jest ważna?

Prognozy cen NAORIS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NAORIS? Według Twoich prognoz NAORIS osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NAORIS na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Naoris Protocol (NAORIS), przewidywana cena NAORIS osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NAORIS w 2026 roku? Cena 1 Naoris Protocol (NAORIS) wynosi dziś $0.03418 . Według powyższego modułu prognoz NAORIS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NAORIS w 2027 roku? Naoris Protocol (NAORIS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NAORIS do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NAORIS w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Naoris Protocol (NAORIS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NAORIS w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Naoris Protocol (NAORIS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NAORIS w 2030 roku? Cena 1 Naoris Protocol (NAORIS) wynosi dziś $0.03418 . Według powyższego modułu prognoz NAORIS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NAORIS na 2040 rok? Naoris Protocol (NAORIS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NAORIS do 2040 roku. Zarejestruj się teraz