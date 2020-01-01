Tokenomika Myro (MYRO) Odkryj kluczowe informacje o Myro (MYRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Myro (MYRO) Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone. Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone. Oficjalna strona internetowa: https://myrothedog.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HhJpBhRRn4g56VsyLuT8DL5Bv31HkXqsrahTTUCZeZg4 Kup MYRO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Myro (MYRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Myro (MYRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.28M $ 20.28M $ 20.28M Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 944.20M $ 944.20M $ 944.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.48M $ 21.48M $ 21.48M Historyczne maksimum: $ 0.44752 $ 0.44752 $ 0.44752 Historyczne minimum: $ 0.001825863093187265 $ 0.001825863093187265 $ 0.001825863093187265 Aktualna cena: $ 0.02148 $ 0.02148 $ 0.02148 Dowiedz się więcej o cenie Myro (MYRO)

Tokenomika Myro (MYRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Myro (MYRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MYRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMYRO tokenomikę, poznaj cenę tokena MYROna żywo!

Jak kupić MYRO Chcesz dodać Myro (MYRO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MYRO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MYRO na MEXC już teraz!

Historia ceny Myro (MYRO) Analiza historii ceny MYRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MYRO już teraz!

Prognoza ceny MYRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MYRO? Nasza strona z prognozami cen MYRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MYRO już teraz!

