Informacje o Wise Monkey (MONKY) Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Oficjalna strona internetowa: https://wisemonky.com Biała księga: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Kup MONKY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wise Monkey (MONKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wise Monkey (MONKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Całkowita podaż: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T Podaż w obiegu: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Historyczne maksimum: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 Historyczne minimum: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Aktualna cena: $ 0.0000007347 $ 0.0000007347 $ 0.0000007347 Dowiedz się więcej o cenie Wise Monkey (MONKY)

Tokenomika Wise Monkey (MONKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wise Monkey (MONKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MONKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MONKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMONKY tokenomikę, poznaj cenę tokena MONKYna żywo!

Jak kupić MONKY Chcesz dodać Wise Monkey (MONKY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MONKY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MONKY na MEXC już teraz!

Historia ceny Wise Monkey (MONKY) Analiza historii ceny MONKY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MONKY już teraz!

Prognoza ceny MONKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MONKY? Nasza strona z prognozami cen MONKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MONKY już teraz!

