Informacje o Minati Coin (MNTC) Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Oficjalna strona internetowa: https://minati.io/ Biała księga: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Kup MNTC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Minati Coin (MNTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Minati Coin (MNTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Całkowita podaż: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Podaż w obiegu: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Historyczne maksimum: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 Historyczne minimum: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 Aktualna cena: $ 0.4054 $ 0.4054 $ 0.4054 Dowiedz się więcej o cenie Minati Coin (MNTC)

Tokenomika Minati Coin (MNTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Minati Coin (MNTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNTC tokenomikę, poznaj cenę tokena MNTCna żywo!

Jak kupić MNTC Chcesz dodać Minati Coin (MNTC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MNTC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MNTC na MEXC już teraz!

Historia ceny Minati Coin (MNTC) Analiza historii ceny MNTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MNTC już teraz!

Prognoza ceny MNTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MNTC? Nasza strona z prognozami cen MNTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MNTC już teraz!

