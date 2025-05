MNTC

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

NazwaMNTC

PozycjaNo.1358

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.79%

Podaż w obiegu6,275,000

Maksymalna podaż9,100,000

Całkowita podaż9,100,000

Wskaźnik obrotu0.6895%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum151.21370808400758,2023-09-07

Najniższa cena0.005481894977823257,2023-09-07

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

