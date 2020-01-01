Tokenomika CyberConnect (CYBER) Odkryj kluczowe informacje o CyberConnect (CYBER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CyberConnect (CYBER) CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions. CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions. Oficjalna strona internetowa: https://cyber.co/ Biała księga: https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment Block Explorer: https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z

Tokenomika i analiza cenowa CyberConnect (CYBER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CyberConnect (CYBER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.55M $ 80.55M $ 80.55M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 51.96M $ 51.96M $ 51.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 155.02M $ 155.02M $ 155.02M Historyczne maksimum: $ 17.871 $ 17.871 $ 17.871 Historyczne minimum: $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 Aktualna cena: $ 1.5502 $ 1.5502 $ 1.5502 Dowiedz się więcej o cenie CyberConnect (CYBER)

Tokenomika CyberConnect (CYBER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CyberConnect (CYBER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CYBER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYBER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCYBER tokenomikę, poznaj cenę tokena CYBERna żywo!

Historia ceny CyberConnect (CYBER) Analiza historii ceny CYBER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CYBER już teraz!

Prognoza ceny CYBER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CYBER? Nasza strona z prognozami cen CYBER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CYBER już teraz!

