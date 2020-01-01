Tokenomika MetaFight (MFT) Odkryj kluczowe informacje o MetaFight (MFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MetaFight (MFT) MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem. MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem. Oficjalna strona internetowa: http://metafigth.com/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1xi-T44ceDIHDIft-rWw0iUa8AwCDsKouUGsVj6yDCTA/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb372dc09d8d84e1246760ee9d279e504a89f5684 Kup MFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MetaFight (MFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MetaFight (MFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 660.00K $ 660.00K $ 660.00K Historyczne maksimum: $ 0.3948 $ 0.3948 $ 0.3948 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0066 $ 0.0066 $ 0.0066 Dowiedz się więcej o cenie MetaFight (MFT)

Tokenomika MetaFight (MFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MetaFight (MFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMFT tokenomikę, poznaj cenę tokena MFTna żywo!

Jak kupić MFT Chcesz dodać MetaFight (MFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MFT na MEXC już teraz!

Historia ceny MetaFight (MFT) Analiza historii ceny MFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MFT już teraz!

Prognoza ceny MFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MFT? Nasza strona z prognozami cen MFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MFT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!