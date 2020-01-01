Tokenomika ME (ME) Odkryj kluczowe informacje o ME (ME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ME (ME)

$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Oficjalna strona internetowa: https://mefoundation.com/
Biała księga: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/
Block Explorer: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u

Tokenomika i analiza cenowa ME (ME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ME (ME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 124.83M $ 124.83M $ 124.83M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 167.13M $ 167.13M $ 167.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M Historyczne maksimum: $ 30 $ 30 $ 30 Historyczne minimum: $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 Aktualna cena: $ 0.7469 $ 0.7469 $ 0.7469 Dowiedz się więcej o cenie ME (ME)

Tokenomika ME (ME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ME (ME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszME tokenomikę, poznaj cenę tokena MEna żywo!

Jak kupić ME Chcesz dodać ME (ME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ME na MEXC już teraz!

Historia ceny ME (ME) Analiza historii ceny ME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ME już teraz!

Prognoza ceny ME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ME? Nasza strona z prognozami cen ME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ME już teraz!

