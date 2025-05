ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

NazwaME

PozycjaNo.301

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)19.50%

Podaż w obiegu150,035,426.587768

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż999,999,147.208331

Wskaźnik obrotu0.15%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum13.238140041584465,2024-12-10

Najniższa cena0.7184464093072205,2025-04-07

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

