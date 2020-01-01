Tokenomika MAY (MAY) Odkryj kluczowe informacje o MAY (MAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MAY (MAY) Oficjalna strona internetowa: https://mayflower.fyi/ Biała księga: https://cdn.prod.website-files.com/680dd391ae58387b8b91fdb1/6852e6f356a3d9fe68c58db2_91a339a4aa4d006ea5bdaedbd03a0b18_Mayflower%20Whitepaper%20%28English%29.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/FJz7ptUR1FwxSHbb8Sfd5Cn6Zt4TqucJZKLqU4n66gdq Kup MAY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MAY (MAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAY (MAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.77M $ 11.77M $ 11.77M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 310.79M $ 310.79M $ 310.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.87M $ 37.87M $ 37.87M Historyczne maksimum: $ 0.0924 $ 0.0924 $ 0.0924 Historyczne minimum: $ 0.039509989648446625 $ 0.039509989648446625 $ 0.039509989648446625 Aktualna cena: $ 0.03787 $ 0.03787 $ 0.03787 Dowiedz się więcej o cenie MAY (MAY)

Tokenomika MAY (MAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAY (MAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAY tokenomikę, poznaj cenę tokena MAYna żywo!

Historia ceny MAY (MAY) Analiza historii ceny MAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAY już teraz!

Prognoza ceny MAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAY? Nasza strona z prognozami cen MAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAY już teraz!

