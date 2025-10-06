Cena MAY(MAY)
-0.33%
-0.75%
+2.45%
+2.45%
Aktualna cena MAY (MAY) wynosi $ 0.03957. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAY wahał się między $ 0.03898 a $ 0.04083, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAY w historii to $ 10.157036358034295, a najniższy to $ 0.03733335169831041.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MAY zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o -0.75% w ciągu 24 godzin i o +2.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
No.1122
31.26%
SOL
Obecna kapitalizacja rynkowa MAY wynosi $ 12.37M, przy $ 45.28K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAY w obiegu wynosi 312.66M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.57M.
Śledź zmiany ceny MAY dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.000299
|-0.75%
|30 Dni
|$ -0.00241
|-5.75%
|60 dni
|$ -0.01132
|-22.25%
|90 dni
|$ +0.02957
|+295.70%
DziśMAY odnotował zmianę $ -0.000299 (-0.75%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00241 (-5.75%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MAY o $ -0.01132(-22.25%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.02957 (+295.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
