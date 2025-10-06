Aktualna cena MAY to 0.03957 USD. Śledź aktualizacje cen MAY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MAY to 0.03957 USD. Śledź aktualizacje cen MAY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAY

Informacje o cenie MAY

Biała księga MAY

Oficjalna strona internetowa MAY

Tokenomika MAY

Prognoza cen MAY

Historia MAY

Przewodnik zakupowy MAY

Przelicznik MAY-fiat

MAY na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MAY

Cena MAY(MAY)

Aktualna cena 1 MAY do USD:

$0.03957
$0.03957$0.03957
-0.75%1D
USD
MAY (MAY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:47:07 (UTC+8)

Informacje o cenie MAY (MAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898
Minimum 24h
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
Maksimum 24h

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

-0.33%

-0.75%

+2.45%

+2.45%

Aktualna cena MAY (MAY) wynosi $ 0.03957. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAY wahał się między $ 0.03898 a $ 0.04083, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAY w historii to $ 10.157036358034295, a najniższy to $ 0.03733335169831041.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAY zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o -0.75% w ciągu 24 godzin i o +2.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MAY (MAY)

No.1122

$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M

$ 45.28K
$ 45.28K$ 45.28K

$ 39.57M
$ 39.57M$ 39.57M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa MAY wynosi $ 12.37M, przy $ 45.28K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAY w obiegu wynosi 312.66M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.57M.

Historia ceny MAY (MAY) – USD

Śledź zmiany ceny MAY dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000299-0.75%
30 Dni$ -0.00241-5.75%
60 dni$ -0.01132-22.25%
90 dni$ +0.02957+295.70%
Dzisiejsza zmiana ceny MAY

DziśMAY odnotował zmianę $ -0.000299 (-0.75%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MAY

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00241 (-5.75%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MAY

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MAY o $ -0.01132(-22.25%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MAY

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.02957 (+295.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MAY (MAY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MAY.

Co to jest MAY (MAY)

MAY jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MAY. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MAY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MAY na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MAY będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MAY (w USD)

Jaka będzie wartość MAY (MAY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MAY (MAY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MAY.

Sprawdź teraz prognozę ceny MAY!

Tokenomika MAY (MAY)

Zrozumienie tokenomiki MAY (MAY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAYjuż teraz!

Jak kupić MAY (MAY)

Szukasz jak kupić MAY? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MAY na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MAY na lokalne waluty

1 MAY(MAY) do VND
1,041.28455
1 MAY(MAY) do AUD
A$0.0597507
1 MAY(MAY) do GBP
0.0292818
1 MAY(MAY) do EUR
0.0336345
1 MAY(MAY) do USD
$0.03957
1 MAY(MAY) do MYR
RM0.166194
1 MAY(MAY) do TRY
1.6385937
1 MAY(MAY) do JPY
¥5.89593
1 MAY(MAY) do ARS
ARS$56.4477921
1 MAY(MAY) do RUB
3.2585895
1 MAY(MAY) do INR
3.5110461
1 MAY(MAY) do IDR
Rp659.4997362
1 MAY(MAY) do KRW
55.7323665
1 MAY(MAY) do PHP
2.291103
1 MAY(MAY) do EGP
￡E.1.891446
1 MAY(MAY) do BRL
R$0.2109081
1 MAY(MAY) do CAD
C$0.0550023
1 MAY(MAY) do BDT
4.8136905
1 MAY(MAY) do NGN
57.9352284
1 MAY(MAY) do COP
$153.9688485
1 MAY(MAY) do ZAR
R.0.6809997
1 MAY(MAY) do UAH
1.6318668
1 MAY(MAY) do TZS
T.Sh.97.22349
1 MAY(MAY) do VES
Bs7.32045
1 MAY(MAY) do CLP
$37.94763
1 MAY(MAY) do PKR
Rs11.1306453
1 MAY(MAY) do KZT
21.6582438
1 MAY(MAY) do THB
฿1.2828594
1 MAY(MAY) do TWD
NT$1.2045108
1 MAY(MAY) do AED
د.إ0.1452219
1 MAY(MAY) do CHF
Fr0.0312603
1 MAY(MAY) do HKD
HK$0.3078546
1 MAY(MAY) do AMD
֏15.1608498
1 MAY(MAY) do MAD
.د.م0.3596913
1 MAY(MAY) do MXN
$0.7269009
1 MAY(MAY) do SAR
ريال0.1479918
1 MAY(MAY) do ETB
Br5.7412113
1 MAY(MAY) do KES
KSh5.1100698
1 MAY(MAY) do JOD
د.أ0.02805513
1 MAY(MAY) do PLN
0.1432434
1 MAY(MAY) do RON
лв0.1713381
1 MAY(MAY) do SEK
kr0.3711666
1 MAY(MAY) do BGN
лв0.0656862
1 MAY(MAY) do HUF
Ft13.1024184
1 MAY(MAY) do CZK
0.8187033
1 MAY(MAY) do KWD
د.ك0.01210842
1 MAY(MAY) do ILS
0.130581
1 MAY(MAY) do BOB
Bs0.273033
1 MAY(MAY) do AZN
0.067269
1 MAY(MAY) do TJS
SM0.3683967
1 MAY(MAY) do GEL
0.1076304
1 MAY(MAY) do AOA
Kz36.2694663
1 MAY(MAY) do BHD
.د.ب0.01487832
1 MAY(MAY) do BMD
$0.03957
1 MAY(MAY) do DKK
kr0.2516652
1 MAY(MAY) do HNL
L1.0347555
1 MAY(MAY) do MUR
1.7929167
1 MAY(MAY) do NAD
$0.6817911
1 MAY(MAY) do NOK
kr0.3949086
1 MAY(MAY) do NZD
$0.0676647
1 MAY(MAY) do PAB
B/.0.03957
1 MAY(MAY) do PGK
K0.1681725
1 MAY(MAY) do QAR
ر.ق0.1440348
1 MAY(MAY) do RSD
дин.3.949086
1 MAY(MAY) do UZS
soʻm476.7468783
1 MAY(MAY) do ALL
L3.2601723
1 MAY(MAY) do ANG
ƒ0.0708303
1 MAY(MAY) do AWG
ƒ0.071226
1 MAY(MAY) do BBD
$0.07914
1 MAY(MAY) do BAM
KM0.0656862
1 MAY(MAY) do BIF
Fr116.37537
1 MAY(MAY) do BND
$0.0506496
1 MAY(MAY) do BSD
$0.03957
1 MAY(MAY) do JMD
$6.3533592
1 MAY(MAY) do KHR
158.9154942
1 MAY(MAY) do KMF
Fr16.57983
1 MAY(MAY) do LAK
860.2173741
1 MAY(MAY) do LKR
Rs11.9651766
1 MAY(MAY) do MDL
L0.6624018
1 MAY(MAY) do MGA
Ar176.6515596
1 MAY(MAY) do MOP
P0.3169557
1 MAY(MAY) do MVR
0.605421
1 MAY(MAY) do MWK
MK68.6978727
1 MAY(MAY) do MZN
MT2.528523
1 MAY(MAY) do NPR
Rs5.626854
1 MAY(MAY) do PYG
278.65194
1 MAY(MAY) do RWF
Fr57.25779
1 MAY(MAY) do SBD
$0.3256611
1 MAY(MAY) do SCR
0.5785134
1 MAY(MAY) do SRD
$1.507617
1 MAY(MAY) do SVC
$0.3458418
1 MAY(MAY) do SZL
L0.6813954
1 MAY(MAY) do TMT
m0.138495
1 MAY(MAY) do TND
د.ت0.11522784
1 MAY(MAY) do TTD
$0.2678889
1 MAY(MAY) do UGX
Sh136.9122
1 MAY(MAY) do XAF
Fr22.11963
1 MAY(MAY) do XCD
$0.106839
1 MAY(MAY) do XOF
Fr22.11963
1 MAY(MAY) do XPF
Fr3.99657
1 MAY(MAY) do BWP
P0.5254896
1 MAY(MAY) do BZD
$0.0795357
1 MAY(MAY) do CVE
$3.7160187
1 MAY(MAY) do DJF
Fr7.04346
1 MAY(MAY) do DOP
$2.477082
1 MAY(MAY) do DZD
د.ج5.1235236
1 MAY(MAY) do FJD
$0.0890325
1 MAY(MAY) do GNF
Fr344.06115
1 MAY(MAY) do GTQ
Q0.3031062
1 MAY(MAY) do GYD
$8.2744827
1 MAY(MAY) do ISK
kr4.78797

Zasoby MAY

Aby lepiej zrozumieć MAY, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa MAY
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MAY

Jaka jest dziś wartość MAY (MAY)?
Aktualna cena MAY w USD wynosi 0.03957USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAY do USD?
Aktualna cena MAY w USD wynosi $ 0.03957. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MAY?
Kapitalizacja rynkowa dla MAY wynosi $ 12.37M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAY w obiegu?
W obiegu MAY znajduje się 312.66M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAY?
MAY osiąga ATH w wysokości 10.157036358034295 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAY?
MAY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.03733335169831041 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAY wynosi $ 45.28K USD.
Czy w tym roku MAY pójdzie wyżej?
MAY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:47:07 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MAY (MAY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Najświeższe informacje

Bitcoin skacze do 125 000 $! Zcash (ZEC) prowadzi wzrost monet prywatności w najnowszym cyklu byka kryptowalut

October 5, 2025

SEC kontra innowacja: Jak najnowszy wyrok

October 5, 2025

Aktualizacja rynku Bitcoin: BTC osiąga rekordowy poziom powyżej 125 000 USD

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MAY do USD

Kwota

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.03957 USD

Handluj MAY

MAY/USDT
$0.03957
$0.03957$0.03957
-0.75%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures