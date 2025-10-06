Prognoza ceny MAY (MAY) (USD)

Sprawdź prognozy cen MAY na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MAY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny MAY na lata 2025-2050 (USD)
Prognoza ceny MAY (MAY) na 2025 rok (ten rok)
Na podstawie Twojej prognozy MAY może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03957.
Prognoza ceny MAY (MAY) na 2026 r. (następny rok)
Na podstawie Twojej prognozy MAY może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.041548.
Prognoza ceny MAY (MAY) na 2027 r. (za 2 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MAY na 2027 rok wyniesie $ 0.043625 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.
Prognoza ceny MAY (MAY) na 2028 r. (za 3 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MAY na 2028 rok wyniesie $ 0.045807 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.
Prognoza ceny MAY (MAY) na 2029 r. (za 4 lata)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MAY w 2029 roku wyniesie $ 0.048097 przy stopie wzrostu 21.55%.
Prognoza ceny MAY (MAY) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MAY w 2030 roku wyniesie $ 0.050502 przy stopie wzrostu 27.63%.
Prognoza ceny MAY (MAY) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena MAY może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.082263.
Prognoza ceny MAY (MAY) na 2050 r. (za 25 lat)
W 2050 cena MAY może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.133998.

2026 $ 0.041548 5.00%

2027 $ 0.043625 10.25%

2028 $ 0.045807 15.76%

2029 $ 0.048097 21.55%

2030 $ 0.050502 27.63%

2031 $ 0.053027 34.01%

2032 $ 0.055678 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.058462 47.75%

2034 $ 0.061386 55.13%

2035 $ 0.064455 62.89%

2036 $ 0.067678 71.03%

2037 $ 0.071062 79.59%

2038 $ 0.074615 88.56%

2039 $ 0.078345 97.99%

2040 $ 0.082263 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MAY na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.03957 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.039575 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.039607 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.039732 0.41% Prognoza ceny MAY (MAY) na dziś Przewidywana cena dla MAY w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.03957 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MAY (MAY) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MAY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.039575 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MAY (MAY) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MAY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.039607 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MAY (MAY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MAY wynosi $0.039732 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MAY Aktualna cena $ 0.03957$ 0.03957 $ 0.03957 Zmiana ceny (24H) -0.75% Kapitalizacja rynkowa $ 12.37M$ 12.37M $ 12.37M Podaż w obiegu 312.66M 312.66M 312.66M Wolumen (24H) $ 45.28K$ 45.28K $ 45.28K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MAY to $ 0.03957. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.75%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 45.28K. Ponadto MAY ma podaż w obiegu wynoszącą 312.66M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 12.37M. Zobacz na żywo cenę MAY

Historyczna cena MAY Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MAY, cena MAY wynosi 0.03957USD. Podaż w obiegu MAY (MAY) wynosi 0.00 MAY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $12.37M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.000379 $ 0.04083 $ 0.03898

7 D 0.02% $ 0.000939 $ 0.041 $ 0.03767

30 Dni -0.05% $ -0.002420 $ 0.05362 $ 0.03767 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MAY zanotował zmianę ceny o $0.000379 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MAY osiągnął maksimum na poziomie $0.041 i minimum na poziomie $0.03767 . Zanotowano zmianę ceny o 0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MAY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MAY o -0.05% , co odpowiada około $-0.002420 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MAY. Sprawdź pełną historię cen MAY, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MAY

Jak działa moduł przewidywania ceny MAY (MAY)? Moduł predykcji ceny MAY to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MAY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MAY na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MAY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MAY. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MAY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MAY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MAY.

Dlaczego prognoaza ceny MAY jest ważna?

Prognozy cen MAY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MAY? Według Twoich prognoz MAY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MAY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny MAY (MAY), przewidywana cena MAY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MAY w 2026 roku? Cena 1 MAY (MAY) wynosi dziś $0.03957 . Według powyższego modułu prognoz MAY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MAY w 2027 roku? MAY (MAY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MAY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MAY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MAY (MAY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MAY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MAY (MAY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MAY w 2030 roku? Cena 1 MAY (MAY) wynosi dziś $0.03957 . Według powyższego modułu prognoz MAY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MAY na 2040 rok? MAY (MAY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MAY do 2040 roku. Zarejestruj się teraz