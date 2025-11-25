Lunarbits zostały wyniesione na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9 w prywatnym ładunku (misja Lunaprise), wyselekcjonowanym przez założycieli Lunarbits ze Space Blue, a teraz ich bliźniaki są zapisane jako nagrody w postaci bitcoinowych tokenów ordinal runes dla ekosystemu artystycznego Space Blue, który obejmuje artystów takich jak Justin Timberlake, gwiazdy K-popu, Taylor Swift, profesjonalnych sportowców oraz 222 projekty contentowe, docierające do bazy fanów liczącej ponad 2,5 miliarda osób na całym świecie, których pamiątki i muzyka zostały zarchiwizowane w pierwszym muzeum na Księżycu i będą monetyzowane wśród kolekcjonerów oraz fanów na całym świecie.