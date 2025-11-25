Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS)

Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS)

Odkryj kluczowe informacje o Lunarbits (LUNARBITS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:20:31 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Lunarbits (LUNARBITS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lunarbits (LUNARBITS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 222.22M
$ 222.22M
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.37M
$ 3.37M
Historyczne maksimum:
$ 1.6
$ 1.6
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.015175
$ 0.015175

Informacje o Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits zostały wyniesione na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9 w prywatnym ładunku (misja Lunaprise), wyselekcjonowanym przez założycieli Lunarbits ze Space Blue, a teraz ich bliźniaki są zapisane jako nagrody w postaci bitcoinowych tokenów ordinal runes dla ekosystemu artystycznego Space Blue, który obejmuje artystów takich jak Justin Timberlake, gwiazdy K-popu, Taylor Swift, profesjonalnych sportowców oraz 222 projekty contentowe, docierające do bazy fanów liczącej ponad 2,5 miliarda osób na całym świecie, których pamiątki i muzyka zostały zarchiwizowane w pierwszym muzeum na Księżycu i będą monetyzowane wśród kolekcjonerów oraz fanów na całym świecie.

Oficjalna strona internetowa:
https://lunarbits222.com/
Biała księga:
https://drive.google.com/file/d/1cyLoTTBg2hYJwNnzuhVk2SHs5bKeuAlG/view
Block Explorer:
https://luminex.io/rune/LUNARBITS%E2%80%A2ON%E2%80%A2THE%E2%80%A2MOON

Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Lunarbits (LUNARBITS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LUNARBITS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUNARBITS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLUNARBITS tokenomikę, poznaj cenę tokena LUNARBITSna żywo!

Chcesz dodać Lunarbits (LUNARBITS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUNARBITS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Lunarbits (LUNARBITS)

Analiza historii ceny LUNARBITS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny LUNARBITS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUNARBITS? Nasza strona z prognozami cen LUNARBITS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

