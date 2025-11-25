Więcej informacji o LUNARBITS
Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS)
Tokenomika i analiza cenowa Lunarbits (LUNARBITS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lunarbits (LUNARBITS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Lunarbits (LUNARBITS)
Lunarbits zostały wyniesione na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9 w prywatnym ładunku (misja Lunaprise), wyselekcjonowanym przez założycieli Lunarbits ze Space Blue, a teraz ich bliźniaki są zapisane jako nagrody w postaci bitcoinowych tokenów ordinal runes dla ekosystemu artystycznego Space Blue, który obejmuje artystów takich jak Justin Timberlake, gwiazdy K-popu, Taylor Swift, profesjonalnych sportowców oraz 222 projekty contentowe, docierające do bazy fanów liczącej ponad 2,5 miliarda osób na całym świecie, których pamiątki i muzyka zostały zarchiwizowane w pierwszym muzeum na Księżycu i będą monetyzowane wśród kolekcjonerów oraz fanów na całym świecie.
Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Lunarbits (LUNARBITS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów LUNARBITS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUNARBITS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszLUNARBITS tokenomikę, poznaj cenę tokena LUNARBITSna żywo!
Jak kupić LUNARBITS
Chcesz dodać Lunarbits (LUNARBITS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUNARBITS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Lunarbits (LUNARBITS)
Analiza historii ceny LUNARBITS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny LUNARBITS
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUNARBITS? Nasza strona z prognozami cen LUNARBITS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
