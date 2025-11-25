Tokenomika PlayMindProtocol (PMIND)

Odkryj kluczowe informacje o PlayMindProtocol (PMIND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 09:35:44 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa PlayMindProtocol (PMIND)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PlayMindProtocol (PMIND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 10.00T
$ 10.00T$ 10.00T
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 250.00
$ 250.00$ 250.00
Historyczne maksimum:
$ 0.5797
$ 0.5797$ 0.5797
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.000000000025
$ 0.000000000025$ 0.000000000025

Informacje o PlayMindProtocol (PMIND)

PlayMind is a decentralized smart yield protocol on BNB Chain, purpose-built for GameFi and NFT economies. By fusing AI automation, multi-chain DeFi strategies, and DAO governance, PlayMind transforms the way users earn, hedge, and deploy assets across the GameFi universe. From fragmented farms to intelligent optimization — PlayMind is the next-gen infrastructure for programmable GameFi returns.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.playmind.finance
Biała księga:
https://playmindprocotol.gitbook.io/playmindprocotol/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7e381e6b4cca12129e312409e88be14d159ee6bc

Tokenomika PlayMindProtocol (PMIND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PlayMindProtocol (PMIND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PMIND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PMIND.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPMIND tokenomikę, poznaj cenę tokena PMINDna żywo!

