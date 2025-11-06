GiełdaDEX+
Aktualna cena Lunarbits to 0.030072 USD. Śledź aktualizacje cen LUNARBITS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LUNARBITS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LUNARBITS

Informacje o cenie LUNARBITS

Czym jest LUNARBITS

Biała księga LUNARBITS

Oficjalna strona internetowa LUNARBITS

Tokenomika LUNARBITS

Prognoza cen LUNARBITS

Historia LUNARBITS

Przewodnik zakupowy LUNARBITS

Przelicznik LUNARBITS-fiat

LUNARBITS na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Lunarbits

Cena Lunarbits(LUNARBITS)

Aktualna cena 1 LUNARBITS do USD:

$0.030072
$0.030072$0.030072
+69.18%1D
USD
Lunarbits (LUNARBITS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:58:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Lunarbits (LUNARBITS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.011791
$ 0.011791$ 0.011791
Minimum 24h
$ 0.0338
$ 0.0338$ 0.0338
Maksimum 24h

$ 0.011791
$ 0.011791$ 0.011791

$ 0.0338
$ 0.0338$ 0.0338

--
----

--
----

-11.03%

+69.18%

+213.25%

+213.25%

Aktualna cena Lunarbits (LUNARBITS) wynosi $ 0.030072. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUNARBITS wahał się między $ 0.011791 a $ 0.0338, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUNARBITS w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUNARBITS zmieniły się o -11.03% w ciągu ostatniej godziny, o +69.18% w ciągu 24 godzin i o +213.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lunarbits (LUNARBITS)

--
----

$ 978.47
$ 978.47$ 978.47

$ 6.68M
$ 6.68M$ 6.68M

--
----

222,222,222
222,222,222 222,222,222

BTCRUNES

Obecna kapitalizacja rynkowa Lunarbits wynosi --, przy $ 978.47 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUNARBITS w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 222222222. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.68M.

Historia ceny Lunarbits (LUNARBITS) – USD

Śledź zmiany ceny Lunarbits dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01229685+69.18%
30 Dni$ +0.009772+48.13%
60 dni$ -0.043328-59.03%
90 dni$ -0.209928-87.47%
Dzisiejsza zmiana ceny Lunarbits

DziśLUNARBITS odnotował zmianę $ +0.01229685 (+69.18%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Lunarbits

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.009772 (+48.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Lunarbits

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LUNARBITS o $ -0.043328(-59.03%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Lunarbits

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.209928 (-87.47%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Lunarbits (LUNARBITS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Lunarbits.

Co to jest Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits zostały wyniesione na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9 w prywatnym ładunku (misja Lunaprise), wyselekcjonowanym przez założycieli Lunarbits ze Space Blue, a teraz ich bliźniaki są zapisane jako nagrody w postaci bitcoinowych tokenów ordinal runes dla ekosystemu artystycznego Space Blue, który obejmuje artystów takich jak Justin Timberlake, gwiazdy K-popu, Taylor Swift, profesjonalnych sportowców oraz 222 projekty contentowe, docierające do bazy fanów liczącej ponad 2,5 miliarda osób na całym świecie, których pamiątki i muzyka zostały zarchiwizowane w pierwszym muzeum na Księżycu i będą monetyzowane wśród kolekcjonerów oraz fanów na całym świecie.

Lunarbits jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Lunarbits. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LUNARBITS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Lunarbits na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Lunarbits będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Lunarbits (w USD)

Jaka będzie wartość Lunarbits (LUNARBITS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lunarbits (LUNARBITS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lunarbits.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lunarbits!

Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS)

Zrozumienie tokenomiki Lunarbits (LUNARBITS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LUNARBITSjuż teraz!

Jak kupić Lunarbits (LUNARBITS)

Szukasz jak kupić Lunarbits? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Lunarbits na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Lunarbits

Aby lepiej zrozumieć Lunarbits, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Lunarbits
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Lunarbits

Jaka jest dziś wartość Lunarbits (LUNARBITS)?
Aktualna cena LUNARBITS w USD wynosi 0.030072USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LUNARBITS do USD?
Aktualna cena LUNARBITS w USD wynosi $ 0.030072. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lunarbits?
Kapitalizacja rynkowa dla LUNARBITS wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LUNARBITS w obiegu?
W obiegu LUNARBITS znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LUNARBITS?
LUNARBITS osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LUNARBITS?
LUNARBITS zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu LUNARBITS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LUNARBITS wynosi $ 978.47 USD.
Czy w tym roku LUNARBITS pójdzie wyżej?
LUNARBITS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LUNARBITS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:58:42 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

