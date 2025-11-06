Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Lunarbits % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.065173 $0.065173 $0.065173 +266.65% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Lunarbits na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Lunarbits może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.065173. Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Lunarbits może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.068431. Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LUNARBITS na 2027 rok wyniesie $ 0.071853 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LUNARBITS na 2028 rok wyniesie $ 0.075445 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LUNARBITS w 2029 roku wyniesie $ 0.079218 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LUNARBITS w 2030 roku wyniesie $ 0.083179 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Lunarbits może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.135489. Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Lunarbits może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.220698. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.065173 0.00%

2026 $ 0.068431 5.00%

2027 $ 0.071853 10.25%

2028 $ 0.075445 15.76%

2029 $ 0.079218 21.55%

2030 $ 0.083179 27.63%

2031 $ 0.087338 34.01%

2032 $ 0.091704 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.096290 47.75%

2034 $ 0.101104 55.13%

2035 $ 0.106159 62.89%

2036 $ 0.111467 71.03%

2037 $ 0.117041 79.59%

2038 $ 0.122893 88.56%

2039 $ 0.129038 97.99%

2040 $ 0.135489 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Lunarbits na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.065173 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.065181 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.065235 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.065440 0.41% Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na dziś Przewidywana cena dla LUNARBITS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.065173 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Lunarbits (LUNARBITS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LUNARBITS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.065181 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Lunarbits (LUNARBITS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LUNARBITS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.065235 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Lunarbits (LUNARBITS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LUNARBITS wynosi $0.065440 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Lunarbits Aktualna cena $ 0.065173$ 0.065173 $ 0.065173 Zmiana ceny (24H) +266.65% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 2.61K$ 2.61K $ 2.61K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LUNARBITS to $ 0.065173. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +266.65%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 2.61K. Ponadto LUNARBITS ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę LUNARBITS

Jak kupić Lunarbits (LUNARBITS) Próbujesz kupić LUNARBITS? Teraz możesz kupować LUNARBITS za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Lunarbits i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić LUNARBITS teraz

Historyczna cena Lunarbits Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Lunarbits, cena Lunarbits wynosi 0.065173USD. Podaż w obiegu Lunarbits (LUNARBITS) wynosi 0.00 LUNARBITS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.85% $ 0.048264 $ 0.074444 $ 0.016908

7 D 5.65% $ 0.055372 $ 0.074444 $ 0.0064

30 Dni 2.50% $ 0.046572 $ 0.074444 $ 0.005 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Lunarbits zanotował zmianę ceny o $0.048264 , co stanowi 2.85% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Lunarbits osiągnął maksimum na poziomie $0.074444 i minimum na poziomie $0.0064 . Zanotowano zmianę ceny o 5.65% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LUNARBITS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Lunarbits o 2.50% , co odpowiada około $0.046572 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LUNARBITS. Sprawdź pełną historię cen Lunarbits, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen LUNARBITS

Jak działa moduł przewidywania ceny Lunarbits (LUNARBITS)? Moduł predykcji ceny Lunarbits to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LUNARBITS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Lunarbits na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LUNARBITS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Lunarbits. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LUNARBITS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LUNARBITS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Lunarbits.

Dlaczego prognoaza ceny LUNARBITS jest ważna?

Prognozy cen LUNARBITS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LUNARBITS? Według Twoich prognoz LUNARBITS osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LUNARBITS na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Lunarbits (LUNARBITS), przewidywana cena LUNARBITS osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LUNARBITS w 2026 roku? Cena 1 Lunarbits (LUNARBITS) wynosi dziś $0.065173 . Według powyższego modułu prognoz LUNARBITS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LUNARBITS w 2027 roku? Lunarbits (LUNARBITS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LUNARBITS do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LUNARBITS w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Lunarbits (LUNARBITS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LUNARBITS w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Lunarbits (LUNARBITS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LUNARBITS w 2030 roku? Cena 1 Lunarbits (LUNARBITS) wynosi dziś $0.065173 . Według powyższego modułu prognoz LUNARBITS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LUNARBITS na 2040 rok? Lunarbits (LUNARBITS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LUNARBITS do 2040 roku.