Tokenomika Luna by Virtuals (LUNAI) Odkryj kluczowe informacje o Luna by Virtuals (LUNAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Luna by Virtuals (LUNAI) LUNAI is a meme coin. LUNAI is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Block Explorer: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Kup LUNAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Luna by Virtuals (LUNAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Luna by Virtuals (LUNAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Historyczne maksimum: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 Historyczne minimum: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 Aktualna cena: $ 0.010089 $ 0.010089 $ 0.010089 Dowiedz się więcej o cenie Luna by Virtuals (LUNAI)

Tokenomika Luna by Virtuals (LUNAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Luna by Virtuals (LUNAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUNAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUNAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUNAI tokenomikę, poznaj cenę tokena LUNAIna żywo!

Jak kupić LUNAI Chcesz dodać Luna by Virtuals (LUNAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUNAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LUNAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Luna by Virtuals (LUNAI) Analiza historii ceny LUNAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LUNAI już teraz!

Prognoza ceny LUNAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUNAI? Nasza strona z prognozami cen LUNAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUNAI już teraz!

