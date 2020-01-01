Tokenomika Decred (DCR) Odkryj kluczowe informacje o Decred (DCR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Decred (DCR) Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid "proof-of-work" and "proof-of-stake" mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community. Oficjalna strona internetowa: https://decred.org/ Biała księga: https://docs.decred.org/ Block Explorer: https://dcrdata.decred.org/

Tokenomika i analiza cenowa Decred (DCR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decred (DCR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 279.56M $ 279.56M $ 279.56M Całkowita podaż: $ 17.03M $ 17.03M $ 17.03M Podaż w obiegu: $ 17.03M $ 17.03M $ 17.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 344.65M $ 344.65M $ 344.65M Historyczne maksimum: $ 248.52681 $ 248.52681 $ 248.52681 Historyczne minimum: $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 Aktualna cena: $ 16.412 $ 16.412 $ 16.412 Dowiedz się więcej o cenie Decred (DCR)

Tokenomika Decred (DCR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Decred (DCR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDCR tokenomikę, poznaj cenę tokena DCRna żywo!

