Tokenomika Luckify (LUCK)

Odkryj kluczowe informacje o Luckify (LUCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:20:27 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Luckify (LUCK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Luckify (LUCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 119.30M
$ 119.30M
Historyczne maksimum:
$ 0.4407
$ 0.4407
Historyczne minimum:
$ 0.10008621466815916
$ 0.10008621466815916
Aktualna cena:
$ 0.1193
$ 0.1193

Informacje o Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.luckify.bet
Biała księga:
https://www.luckify.bet/lightpaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5bc247A5fc7DC148b682787C58f6f764ce27581b

Tokenomika Luckify (LUCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Luckify (LUCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LUCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUCK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLUCK tokenomikę, poznaj cenę tokena LUCKna żywo!

Jak kupić LUCK

Chcesz dodać Luckify (LUCK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUCK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Luckify (LUCK)

Analiza historii ceny LUCK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny LUCK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUCK? Nasza strona z prognozami cen LUCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

