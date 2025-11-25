Więcej informacji o DREAMCRAFT
Informacje o cenie DREAMCRAFT
Czym jest DREAMCRAFT
Biała księga DREAMCRAFT
Oficjalna strona internetowa DREAMCRAFT
Tokenomika DREAMCRAFT
Prognoza cen DREAMCRAFT
Historia DREAMCRAFT
Przewodnik zakupowy DREAMCRAFT
Przelicznik DREAMCRAFT-fiat
DREAMCRAFT na spot
Pre-market
Earn
Airdrop+
Aktualności
Blog
Learn
Tokenomika DreamCraft (DREAMCRAFT)
Tokenomika i analiza cenowa DreamCraft (DREAMCRAFT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DreamCraft (DREAMCRAFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o DreamCraft (DREAMCRAFT)
W DreamCraft twórcy są jedyną walutą, a z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii sztucznej inteligencji możesz tworzyć, udostępniać i zamieniać swoją cyfrową sztukę w tokeny! Dzięki technologii blockchain możesz swobodnie doświadczać procesu twórczego, otrzymywać nagrody i mieć pewność, że każdy twórca otrzyma uznanie i wynagrodzenie, na jakie zasługuje. Dołącz do naszej społeczności twórców i pozwól swojej sztuce zabłysnąć w cyfrowym świecie!
Tokenomika DreamCraft (DREAMCRAFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki DreamCraft (DREAMCRAFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DREAMCRAFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DREAMCRAFT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDREAMCRAFT tokenomikę, poznaj cenę tokena DREAMCRAFTna żywo!
Jak kupić DREAMCRAFT
Chcesz dodać DreamCraft (DREAMCRAFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DREAMCRAFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny DreamCraft (DREAMCRAFT)
Analiza historii ceny DREAMCRAFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny DREAMCRAFT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DREAMCRAFT? Nasza strona z prognozami cen DREAMCRAFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup DreamCraft (DREAMCRAFT)
Kwota
1 DREAMCRAFT = 0.0000 USD
Handluj DreamCraft (DREAMCRAFT)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę