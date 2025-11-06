GiełdaDEX+
Aktualna cena Luckify to 0.1582 USD. Śledź aktualizacje cen LUCK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LUCK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LUCK

Informacje o cenie LUCK

Czym jest LUCK

Biała księga LUCK

Oficjalna strona internetowa LUCK

Tokenomika LUCK

Prognoza cen LUCK

Historia LUCK

Przewodnik zakupowy LUCK

Przelicznik LUCK-fiat

Cena Luckify(LUCK)

Aktualna cena 1 LUCK do USD:

$0.1582
-1.98%1D
USD
Luckify (LUCK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:58:14 (UTC+8)

Informacje o cenie Luckify (LUCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1548
Minimum 24h
$ 0.1615
Maksimum 24h

$ 0.1548
$ 0.1615
$ 0.42965712613217444
$ 0.16129988859178526
-0.26%

-1.98%

-16.83%

-16.83%

Aktualna cena Luckify (LUCK) wynosi $ 0.1582. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUCK wahał się między $ 0.1548 a $ 0.1615, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUCK w historii to $ 0.42965712613217444, a najniższy to $ 0.16129988859178526.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUCK zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o -1.98% w ciągu 24 godzin i o -16.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Luckify (LUCK)

No.4387

$ 0.00
$ 97.23K
$ 158.20M
0.00
1,000,000,000
999,999,317.224016
0.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Luckify wynosi $ 0.00, przy $ 97.23K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUCK w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 999999317.224016. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 158.20M.

Historia ceny Luckify (LUCK) – USD

Śledź zmiany ceny Luckify dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.003196-1.98%
30 Dni$ -0.1043-39.74%
60 dni$ -0.2343-59.70%
90 dni$ +0.0082+5.46%
Dzisiejsza zmiana ceny Luckify

DziśLUCK odnotował zmianę $ -0.003196 (-1.98%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Luckify

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.1043 (-39.74%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Luckify

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LUCK o $ -0.2343(-59.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Luckify

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0082 (+5.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Luckify (LUCK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Luckify.

Co to jest Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Luckify. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LUCK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Luckify na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Luckify będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Luckify (w USD)

Jaka będzie wartość Luckify (LUCK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Luckify (LUCK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Luckify.

Sprawdź teraz prognozę ceny Luckify!

Tokenomika Luckify (LUCK)

Zrozumienie tokenomiki Luckify (LUCK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LUCKjuż teraz!

Jak kupić Luckify (LUCK)

Szukasz jak kupić Luckify? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Luckify na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LUCK na lokalne waluty

1 Luckify(LUCK) do VND
4,163.033
1 Luckify(LUCK) do AUD
A$0.242046
1 Luckify(LUCK) do GBP
0.120232
1 Luckify(LUCK) do EUR
0.136052
1 Luckify(LUCK) do USD
$0.1582
1 Luckify(LUCK) do MYR
RM0.661276
1 Luckify(LUCK) do TRY
6.661802
1 Luckify(LUCK) do JPY
¥24.2046
1 Luckify(LUCK) do ARS
ARS$229.606734
1 Luckify(LUCK) do RUB
12.867988
1 Luckify(LUCK) do INR
14.018102
1 Luckify(LUCK) do IDR
Rp2,636.665612
1 Luckify(LUCK) do PHP
9.29425
1 Luckify(LUCK) do EGP
￡E.7.49868
1 Luckify(LUCK) do BRL
R$0.847952
1 Luckify(LUCK) do CAD
C$0.223062
1 Luckify(LUCK) do BDT
19.278252
1 Luckify(LUCK) do NGN
228.2826
1 Luckify(LUCK) do COP
$608.46093
1 Luckify(LUCK) do ZAR
R.2.755844
1 Luckify(LUCK) do UAH
6.653892
1 Luckify(LUCK) do TZS
T.Sh.388.6974
1 Luckify(LUCK) do VES
Bs35.2786
1 Luckify(LUCK) do CLP
$149.3408
1 Luckify(LUCK) do PKR
Rs44.713648
1 Luckify(LUCK) do KZT
83.088222
1 Luckify(LUCK) do THB
฿5.132008
1 Luckify(LUCK) do TWD
NT$4.889962
1 Luckify(LUCK) do AED
د.إ0.580594
1 Luckify(LUCK) do CHF
Fr0.12656
1 Luckify(LUCK) do HKD
HK$1.229214
1 Luckify(LUCK) do AMD
֏60.51941
1 Luckify(LUCK) do MAD
.د.م1.472842
1 Luckify(LUCK) do MXN
$2.94252
1 Luckify(LUCK) do SAR
ريال0.59325
1 Luckify(LUCK) do ETB
Br24.255224
1 Luckify(LUCK) do KES
KSh20.445768
1 Luckify(LUCK) do JOD
د.أ0.1121638
1 Luckify(LUCK) do PLN
0.583758
1 Luckify(LUCK) do RON
лв0.697662
1 Luckify(LUCK) do SEK
kr1.51081
1 Luckify(LUCK) do BGN
лв0.26894
1 Luckify(LUCK) do HUF
Ft53.175766
1 Luckify(LUCK) do CZK
3.349094
1 Luckify(LUCK) do KWD
د.ك0.0485674
1 Luckify(LUCK) do ILS
0.51415
1 Luckify(LUCK) do BOB
Bs1.09158
1 Luckify(LUCK) do AZN
0.26894
1 Luckify(LUCK) do TJS
SM1.46335
1 Luckify(LUCK) do GEL
0.428722
1 Luckify(LUCK) do AOA
Kz144.87165
1 Luckify(LUCK) do BHD
.د.ب0.0596414
1 Luckify(LUCK) do BMD
$0.1582
1 Luckify(LUCK) do DKK
kr1.025136
1 Luckify(LUCK) do HNL
L4.170152
1 Luckify(LUCK) do MUR
7.280364
1 Luckify(LUCK) do NAD
$2.75268
1 Luckify(LUCK) do NOK
kr1.61364
1 Luckify(LUCK) do NZD
$0.278432
1 Luckify(LUCK) do PAB
B/.0.1582
1 Luckify(LUCK) do PGK
K0.67235
1 Luckify(LUCK) do QAR
ر.ق0.575848
1 Luckify(LUCK) do RSD
дин.16.111088
1 Luckify(LUCK) do UZS
soʻm1,883.333032
1 Luckify(LUCK) do ALL
L13.295128
1 Luckify(LUCK) do ANG
ƒ0.283178
1 Luckify(LUCK) do AWG
ƒ0.28476
1 Luckify(LUCK) do BBD
$0.3164
1 Luckify(LUCK) do BAM
KM0.26894
1 Luckify(LUCK) do BIF
Fr466.5318
1 Luckify(LUCK) do BND
$0.20566
1 Luckify(LUCK) do BSD
$0.1582
1 Luckify(LUCK) do JMD
$25.46229
1 Luckify(LUCK) do KHR
635.340692
1 Luckify(LUCK) do KMF
Fr67.3932
1 Luckify(LUCK) do LAK
3,439.130366
1 Luckify(LUCK) do LKR
රු48.186138
1 Luckify(LUCK) do MDL
L2.69731
1 Luckify(LUCK) do MGA
Ar712.6119
1 Luckify(LUCK) do MOP
P1.2656
1 Luckify(LUCK) do MVR
2.43628
1 Luckify(LUCK) do MWK
MK274.652602
1 Luckify(LUCK) do MZN
MT10.11689
1 Luckify(LUCK) do NPR
रु22.454908
1 Luckify(LUCK) do PYG
1,121.9544
1 Luckify(LUCK) do RWF
Fr229.8646
1 Luckify(LUCK) do SBD
$1.300404
1 Luckify(LUCK) do SCR
2.168922
1 Luckify(LUCK) do SRD
$6.09861
1 Luckify(LUCK) do SVC
$1.382668
1 Luckify(LUCK) do SZL
L2.762172
1 Luckify(LUCK) do TMT
m0.5537
1 Luckify(LUCK) do TND
د.ت0.4687466
1 Luckify(LUCK) do TTD
$1.071014
1 Luckify(LUCK) do UGX
Sh553.0672
1 Luckify(LUCK) do XAF
Fr90.174
1 Luckify(LUCK) do XCD
$0.42714
1 Luckify(LUCK) do XOF
Fr90.174
1 Luckify(LUCK) do XPF
Fr16.2946
1 Luckify(LUCK) do BWP
P2.134118
1 Luckify(LUCK) do BZD
$0.317982
1 Luckify(LUCK) do CVE
$15.204602
1 Luckify(LUCK) do DJF
Fr28.0014
1 Luckify(LUCK) do DOP
$10.153276
1 Luckify(LUCK) do DZD
د.ج20.719454
1 Luckify(LUCK) do FJD
$0.360696
1 Luckify(LUCK) do GNF
Fr1,375.549
1 Luckify(LUCK) do GTQ
Q1.211812
1 Luckify(LUCK) do GYD
$33.089112
1 Luckify(LUCK) do ISK
kr20.0914

Zasoby Luckify

Aby lepiej zrozumieć Luckify, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Luckify
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Luckify

Jaka jest dziś wartość Luckify (LUCK)?
Aktualna cena LUCK w USD wynosi 0.1582USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LUCK do USD?
Aktualna cena LUCK w USD wynosi $ 0.1582. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Luckify?
Kapitalizacja rynkowa dla LUCK wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LUCK w obiegu?
W obiegu LUCK znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LUCK?
LUCK osiąga ATH w wysokości 0.42965712613217444 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LUCK?
LUCK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.16129988859178526 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LUCK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LUCK wynosi $ 97.23K USD.
Czy w tym roku LUCK pójdzie wyżej?
LUCK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LUCK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Luckify (LUCK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

