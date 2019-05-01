Tokenomika Livepeer (LPT) Odkryj kluczowe informacje o Livepeer (LPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Livepeer (LPT) Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Oficjalna strona internetowa: https://livepeer.org/ Biała księga: https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Block Explorer: https://explorer.livepeer.org/ Kup LPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Livepeer (LPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Livepeer (LPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 270.61M $ 270.61M $ 270.61M Całkowita podaż: $ 44.74M $ 44.74M $ 44.74M Podaż w obiegu: $ 44.74M $ 44.74M $ 44.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 270.61M $ 270.61M $ 270.61M Historyczne maksimum: $ 99.777 $ 99.777 $ 99.777 Historyczne minimum: $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 Aktualna cena: $ 6.048 $ 6.048 $ 6.048 Dowiedz się więcej o cenie Livepeer (LPT)

Tokenomika Livepeer (LPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Livepeer (LPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLPT tokenomikę, poznaj cenę tokena LPTna żywo!

Jak kupić LPT Chcesz dodać Livepeer (LPT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LPT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LPT na MEXC już teraz!

Historia ceny Livepeer (LPT) Analiza historii ceny LPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LPT już teraz!

Prognoza ceny LPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LPT? Nasza strona z prognozami cen LPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LPT już teraz!

