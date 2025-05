LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

NazwaLPT

PozycjaNo.110

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)10,812.59%

Podaż w obiegu41,047,069.91480088

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż41,047,069.91480088

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2019-05-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum100.24478173730876,2021-11-09

Najniższa cena0.420586727745,2020-03-13

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.