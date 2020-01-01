Tokenomika Lingo (LINGO) Odkryj kluczowe informacje o Lingo (LINGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

Oficjalna strona internetowa: https://lingocoin.io/
Biała księga: https://bento.me/lingo
Block Explorer: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H

Tokenomika i analiza cenowa Lingo (LINGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lingo (LINGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M Całkowita podaż: $ 486.21M $ 486.21M $ 486.21M Podaż w obiegu: $ 486.21M $ 486.21M $ 486.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.67M $ 20.67M $ 20.67M Historyczne maksimum: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 Historyczne minimum: $ 0.020819738277662016 $ 0.020819738277662016 $ 0.020819738277662016 Aktualna cena: $ 0.02067 $ 0.02067 $ 0.02067 Dowiedz się więcej o cenie Lingo (LINGO)

Tokenomika Lingo (LINGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lingo (LINGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LINGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LINGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLINGO tokenomikę, poznaj cenę tokena LINGOna żywo!

