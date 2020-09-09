Tokenomika Bella (BEL) Odkryj kluczowe informacje o Bella (BEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bella (BEL) Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Oficjalna strona internetowa: https://bella.fi/ Biała księga: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 Kup BEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bella (BEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bella (BEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.32M $ 18.32M $ 18.32M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Historyczne maksimum: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 Historyczne minimum: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Aktualna cena: $ 0.229 $ 0.229 $ 0.229 Dowiedz się więcej o cenie Bella (BEL)

Tokenomika Bella (BEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bella (BEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEL tokenomikę, poznaj cenę tokena BELna żywo!

Historia ceny Bella (BEL) Analiza historii ceny BEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BEL już teraz!

Prognoza ceny BEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEL? Nasza strona z prognozami cen BEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEL już teraz!

