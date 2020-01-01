Tokenomika Love Bit (LB) Odkryj kluczowe informacje o Love Bit (LB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Love Bit (LB) LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance). LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance). Oficjalna strona internetowa: https://www.lovebit.org Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8613d52D74a48883A51bAdF8b25ab066714087Da Kup LB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Love Bit (LB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Love Bit (LB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.61M $ 113.61M $ 113.61M Historyczne maksimum: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Historyczne minimum: $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 Aktualna cena: $ 0.000000541 $ 0.000000541 $ 0.000000541 Dowiedz się więcej o cenie Love Bit (LB)

Tokenomika Love Bit (LB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Love Bit (LB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLB tokenomikę, poznaj cenę tokena LBna żywo!

Jak kupić LB Chcesz dodać Love Bit (LB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LB na MEXC już teraz!

Historia ceny Love Bit (LB) Analiza historii ceny LB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LB już teraz!

Prognoza ceny LB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LB? Nasza strona z prognozami cen LB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LB już teraz!

