Informacje o PlatON (LAT) PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with "computing interoperability" as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs. Oficjalna strona internetowa: https://platon.network/ Biała księga: https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://scan.platon.network/

Tokenomika i analiza cenowa PlatON (LAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PlatON (LAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M Całkowita podaż: $ 10.25B $ 10.25B $ 10.25B Podaż w obiegu: $ 6.71B $ 6.71B $ 6.71B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.51M $ 30.51M $ 30.51M Historyczne maksimum: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Historyczne minimum: $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 Aktualna cena: $ 0.002977 $ 0.002977 $ 0.002977 Dowiedz się więcej o cenie PlatON (LAT)

Tokenomika PlatON (LAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PlatON (LAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAT tokenomikę, poznaj cenę tokena LATna żywo!

Jak kupić LAT Chcesz dodać PlatON (LAT) do swojego portfolio?

Historia ceny PlatON (LAT) Analiza historii ceny LAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LAT już teraz!

Prognoza ceny LAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAT? Nasza strona z prognozami cen LAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LAT już teraz!

