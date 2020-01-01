Tokenomika LABUBU (LABUBU) Odkryj kluczowe informacje o LABUBU (LABUBU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LABUBU (LABUBU) POP MART doll POP MART doll Oficjalna strona internetowa: https://labubusol.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/JB2wezZLdzWfnaCfHxLg193RS3Rh51ThiXxEDWQDpump Kup LABUBU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LABUBU (LABUBU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LABUBU (LABUBU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Całkowita podaż: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Podaż w obiegu: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Historyczne maksimum: $ 0.074857 $ 0.074857 $ 0.074857 Historyczne minimum: $ 0.000030911286245218 $ 0.000030911286245218 $ 0.000030911286245218 Aktualna cena: $ 0.00481 $ 0.00481 $ 0.00481 Dowiedz się więcej o cenie LABUBU (LABUBU)

Tokenomika LABUBU (LABUBU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LABUBU (LABUBU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LABUBU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LABUBU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLABUBU tokenomikę, poznaj cenę tokena LABUBUna żywo!

Historia ceny LABUBU (LABUBU) Analiza historii ceny LABUBU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LABUBU już teraz!

Prognoza ceny LABUBU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LABUBU? Nasza strona z prognozami cen LABUBU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LABUBU już teraz!

