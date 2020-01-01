Tokenomika Calamari Network (KMA) Odkryj kluczowe informacje o Calamari Network (KMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Calamari Network (KMA) Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Oficjalna strona internetowa: https://www.calamari.network/ Block Explorer: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 Kup KMA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Calamari Network (KMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Calamari Network (KMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 392.97K $ 392.97K $ 392.97K Historyczne maksimum: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 Historyczne minimum: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 Aktualna cena: $ 0.00030112 $ 0.00030112 $ 0.00030112 Dowiedz się więcej o cenie Calamari Network (KMA)

Tokenomika Calamari Network (KMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Calamari Network (KMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKMA tokenomikę, poznaj cenę tokena KMAna żywo!

Jak kupić KMA Chcesz dodać Calamari Network (KMA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KMA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KMA na MEXC już teraz!

Historia ceny Calamari Network (KMA) Analiza historii ceny KMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KMA już teraz!

Prognoza ceny KMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KMA? Nasza strona z prognozami cen KMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KMA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!