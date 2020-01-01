Tokenomika Karlsen (KLS) Odkryj kluczowe informacje o Karlsen (KLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Karlsen (KLS) The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance Oficjalna strona internetowa: https://www.karlsencoin.com Biała księga: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Block Explorer: https://explorer.karlsencoin.com Kup KLS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Karlsen (KLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Karlsen (KLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 432.40K $ 432.40K $ 432.40K Całkowita podaż: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B Podaż w obiegu: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 914.81K $ 914.81K $ 914.81K Historyczne maksimum: $ 0.02846 $ 0.02846 $ 0.02846 Historyczne minimum: $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 Aktualna cena: $ 0.0001844 $ 0.0001844 $ 0.0001844 Dowiedz się więcej o cenie Karlsen (KLS)

Tokenomika Karlsen (KLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Karlsen (KLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKLS tokenomikę, poznaj cenę tokena KLSna żywo!

Jak kupić KLS Chcesz dodać Karlsen (KLS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KLS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KLS na MEXC już teraz!

Historia ceny Karlsen (KLS) Analiza historii ceny KLS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KLS już teraz!

Prognoza ceny KLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KLS? Nasza strona z prognozami cen KLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KLS już teraz!

