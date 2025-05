KLS

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

NazwaKLS

PozycjaNo.2126

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu2,047,290,585.8987007

Maksymalna podaż4,961,000,000

Całkowita podaż2,047,290,554.4701295

Wskaźnik obrotu0.4126%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.025728576969511432,2024-03-21

Najniższa cena0.000202097580637348,2025-04-21

Publiczny blockchainKLS

Sektor

Media społecznościowe

