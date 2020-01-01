Tokenomika Immortal Rising 2 (IMT) Odkryj kluczowe informacje o Immortal Rising 2 (IMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Immortal Rising 2 (IMT) Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. Oficjalna strona internetowa: https://immortalrising2.com/ Biała księga: https://docs.immortalrising2.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3

Tokenomika i analiza cenowa Immortal Rising 2 (IMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Immortal Rising 2 (IMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.75M Historyczne maksimum: $ 0.0784 Historyczne minimum: $ 0.002325794475909858 Aktualna cena: $ 0.004746 Dowiedz się więcej o cenie Immortal Rising 2 (IMT)

Tokenomika Immortal Rising 2 (IMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Immortal Rising 2 (IMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIMT tokenomikę, poznaj cenę tokena IMTna żywo!

Jak kupić IMT Chcesz dodać Immortal Rising 2 (IMT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IMT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Immortal Rising 2 (IMT) Analiza historii ceny IMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IMT już teraz!

Prognoza ceny IMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IMT? Nasza strona z prognozami cen IMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IMT już teraz!

