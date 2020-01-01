Tokenomika Kleva (KLEVA) Odkryj kluczowe informacje o Kleva (KLEVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kleva (KLEVA) Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Oficjalna strona internetowa: https://kleva.io/ Biała księga: https://docs.kleva.io/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313 Kup KLEVA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kleva (KLEVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kleva (KLEVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Całkowita podaż: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M Podaż w obiegu: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Historyczne maksimum: $ 0.2887 $ 0.2887 $ 0.2887 Historyczne minimum: $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 Aktualna cena: $ 0.0586 $ 0.0586 $ 0.0586 Dowiedz się więcej o cenie Kleva (KLEVA)

Tokenomika Kleva (KLEVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kleva (KLEVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KLEVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KLEVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKLEVA tokenomikę, poznaj cenę tokena KLEVAna żywo!

Jak kupić KLEVA Chcesz dodać Kleva (KLEVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KLEVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KLEVA na MEXC już teraz!

Historia ceny Kleva (KLEVA) Analiza historii ceny KLEVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KLEVA już teraz!

Prognoza ceny KLEVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KLEVA? Nasza strona z prognozami cen KLEVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KLEVA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!