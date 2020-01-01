Tokenomika KiteAI (KITEAI) Odkryj kluczowe informacje o KiteAI (KITEAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KiteAI (KITEAI)
Oficjalna strona internetowa: https://kiteai.tech
Biała księga: https://kiteai.tech/kite%20ai.pdf
Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xce403dbdff00853860c68739611c64f0bd1c9aff

Tokenomika i analiza cenowa KiteAI (KITEAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KiteAI (KITEAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 0.000522586 $ 0.000522586 $ 0.000522586 Historyczne minimum: $ 0.000000131006978122 $ 0.000000131006978122 $ 0.000000131006978122 Aktualna cena: $ 0.0000001498 $ 0.0000001498 $ 0.0000001498 Dowiedz się więcej o cenie KiteAI (KITEAI)

Tokenomika KiteAI (KITEAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KiteAI (KITEAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KITEAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KITEAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKITEAI tokenomikę, poznaj cenę tokena KITEAIna żywo!

Historia ceny KiteAI (KITEAI) Analiza historii ceny KITEAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KITEAI już teraz!

Prognoza ceny KITEAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KITEAI? Nasza strona z prognozami cen KITEAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KITEAI już teraz!

