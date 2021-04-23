Tokenomika KuCoin Token (KCS) Odkryj kluczowe informacje o KuCoin Token (KCS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KuCoin Token (KCS) KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network. Oficjalna strona internetowa: https://www.kucoin.com/ Biała księga: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.kcc.io

Tokenomika i analiza cenowa KuCoin Token (KCS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KuCoin Token (KCS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.93B Całkowita podaż: $ 142.28M Podaż w obiegu: $ 127.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.03B Historyczne maksimum: $ 32.89 Historyczne minimum: $ 0.336503927826 Aktualna cena: $ 15.1695 Dowiedz się więcej o cenie KuCoin Token (KCS)

Tokenomika KuCoin Token (KCS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KuCoin Token (KCS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KCS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KCS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKCS tokenomikę, poznaj cenę tokena KCSna żywo!

Historia ceny KuCoin Token (KCS) Analiza historii ceny KCS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KCS już teraz!

Prognoza ceny KCS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KCS? Nasza strona z prognozami cen KCS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KCS już teraz!

