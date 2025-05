KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

NazwaKCS

PozycjaNo.57

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0004%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)5.38%

Podaż w obiegu125,002,999.85133564

Maksymalna podaż200,000,000

Całkowita podaż142,502,999.85133564

Wskaźnik obrotu0.625%

Data wydania2021-04-23 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum28.795176559830317,2021-12-01

Najniższa cena0.336503927826,2019-01-31

Publiczny blockchainETH

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.