Tokenomika Kava Labs (KAVA) Odkryj kluczowe informacje o Kava Labs (KAVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kava Labs (KAVA) Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Oficjalna strona internetowa: https://www.kava.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Block Explorer: https://www.mintscan.io/kava

Tokenomika i analiza cenowa Kava Labs (KAVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kava Labs (KAVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 345.00M $ 345.00M $ 345.00M Całkowita podaż: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Podaż w obiegu: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 345.00M $ 345.00M $ 345.00M Historyczne maksimum: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 Historyczne minimum: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Aktualna cena: $ 0.3186 $ 0.3186 $ 0.3186 Dowiedz się więcej o cenie Kava Labs (KAVA)

Tokenomika Kava Labs (KAVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kava Labs (KAVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KAVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KAVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKAVA tokenomikę, poznaj cenę tokena KAVAna żywo!

Jak kupić KAVA Chcesz dodać Kava Labs (KAVA) do swojego portfolio?

Historia ceny Kava Labs (KAVA) Analiza historii ceny KAVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KAVA już teraz!

Prognoza ceny KAVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KAVA? Nasza strona z prognozami cen KAVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KAVA już teraz!

