Informacje o MEET48 (IDOL) The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. Oficjalna strona internetowa: https://www.meet48.com Biała księga: https://github.com/MEET48 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3B4de3c7855C03bB9F50ea252cD2c9FA1125Ab07#balances Kup IDOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MEET48 (IDOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MEET48 (IDOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.51M $ 30.51M $ 30.51M Całkowita podaż: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Podaż w obiegu: $ 902.40M $ 902.40M $ 902.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 162.29M $ 162.29M $ 162.29M Historyczne maksimum: $ 0.04284 $ 0.04284 $ 0.04284 Historyczne minimum: $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 Aktualna cena: $ 0.03381 $ 0.03381 $ 0.03381 Dowiedz się więcej o cenie MEET48 (IDOL)

Tokenomika MEET48 (IDOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MEET48 (IDOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IDOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IDOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIDOL tokenomikę, poznaj cenę tokena IDOLna żywo!

Jak kupić IDOL Chcesz dodać MEET48 (IDOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IDOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IDOL na MEXC już teraz!

Historia ceny MEET48 (IDOL) Analiza historii ceny IDOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IDOL już teraz!

Prognoza ceny IDOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IDOL? Nasza strona z prognozami cen IDOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IDOL już teraz!

