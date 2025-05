KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NazwaKAVA

PozycjaNo.123

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.76%

Podaż w obiegu1,082,853,386

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż1,082,853,386

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2019-10-23 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.46 USDT

Historyczne maksimum9.19263002,2021-09-09

Najniższa cena0.24832868419474186,2024-08-05

Publiczny blockchainKAVA

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.