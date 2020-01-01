Tokenomika AssangeDAO (JUSTICE) Odkryj kluczowe informacje o AssangeDAO (JUSTICE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AssangeDAO (JUSTICE) A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. Oficjalna strona internetowa: https://assangedao.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 Kup JUSTICE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AssangeDAO (JUSTICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AssangeDAO (JUSTICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Historyczne maksimum: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 Historyczne minimum: $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 Aktualna cena: $ 0.00005853 $ 0.00005853 $ 0.00005853 Dowiedz się więcej o cenie AssangeDAO (JUSTICE)

Tokenomika AssangeDAO (JUSTICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AssangeDAO (JUSTICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JUSTICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JUSTICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJUSTICE tokenomikę, poznaj cenę tokena JUSTICEna żywo!

Jak kupić JUSTICE Chcesz dodać AssangeDAO (JUSTICE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JUSTICE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JUSTICE na MEXC już teraz!

Historia ceny AssangeDAO (JUSTICE) Analiza historii ceny JUSTICE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JUSTICE już teraz!

Prognoza ceny JUSTICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JUSTICE? Nasza strona z prognozami cen JUSTICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JUSTICE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!