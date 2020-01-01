Tokenomika Hivemapper (HONEY) Odkryj kluczowe informacje o Hivemapper (HONEY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hivemapper (HONEY) Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Oficjalna strona internetowa: https://hivemapper.com/ Biała księga: https://docs.hivemapper.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Kup HONEY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hivemapper (HONEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hivemapper (HONEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.43M $ 64.43M $ 64.43M Całkowita podaż: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Podaż w obiegu: $ 4.73B $ 4.73B $ 4.73B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 136.30M $ 136.30M $ 136.30M Historyczne maksimum: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 Historyczne minimum: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Aktualna cena: $ 0.01363 $ 0.01363 $ 0.01363 Dowiedz się więcej o cenie Hivemapper (HONEY)

Tokenomika Hivemapper (HONEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hivemapper (HONEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HONEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HONEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHONEY tokenomikę, poznaj cenę tokena HONEYna żywo!

Jak kupić HONEY Chcesz dodać Hivemapper (HONEY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HONEY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HONEY na MEXC już teraz!

Historia ceny Hivemapper (HONEY) Analiza historii ceny HONEY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HONEY już teraz!

Prognoza ceny HONEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HONEY? Nasza strona z prognozami cen HONEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HONEY już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!