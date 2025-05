HONEY

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

NazwaHONEY

PozycjaNo.323

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu4,377,905,583.02229

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż6,453,754,528.8299265

Wskaźnik obrotu0.4377%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.431502163935478,2022-12-07

Najniższa cena0.008499727928779937,2023-04-06

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

