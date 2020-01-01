Tokenomika HEGIC (HEGIC) Odkryj kluczowe informacje o HEGIC (HEGIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HEGIC (HEGIC) Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Oficjalna strona internetowa: https://www.hegic.co/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430

Tokenomika i analiza cenowa HEGIC (HEGIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HEGIC (HEGIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.15M $ 28.15M $ 28.15M Całkowita podaż: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Podaż w obiegu: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M Historyczne maksimum: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Historyczne minimum: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Aktualna cena: $ 0.040004 $ 0.040004 $ 0.040004 Dowiedz się więcej o cenie HEGIC (HEGIC)

Tokenomika HEGIC (HEGIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HEGIC (HEGIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HEGIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEGIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHEGIC tokenomikę, poznaj cenę tokena HEGICna żywo!

