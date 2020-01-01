Tokenomika Phoenix Global (PHB) Odkryj kluczowe informacje o Phoenix Global (PHB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Phoenix Global (PHB) Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Oficjalna strona internetowa: https://www.phoenix.global/ Biała księga: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D

Tokenomika i analiza cenowa Phoenix Global (PHB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phoenix Global (PHB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.28M $ 29.28M $ 29.28M Całkowita podaż: $ 58.88M $ 58.88M $ 58.88M Podaż w obiegu: $ 58.88M $ 58.88M $ 58.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.83M $ 31.83M $ 31.83M Historyczne maksimum: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 Historyczne minimum: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Aktualna cena: $ 0.4973 $ 0.4973 $ 0.4973 Dowiedz się więcej o cenie Phoenix Global (PHB)

Tokenomika Phoenix Global (PHB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phoenix Global (PHB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHB tokenomikę, poznaj cenę tokena PHBna żywo!

Jak kupić PHB Chcesz dodać Phoenix Global (PHB) do swojego portfolio?

Historia ceny Phoenix Global (PHB) Analiza historii ceny PHB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PHB już teraz!

Prognoza ceny PHB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHB? Nasza strona z prognozami cen PHB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHB już teraz!

