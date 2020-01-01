Tokenomika Calcify Tech (CALCIFY) Odkryj kluczowe informacje o Calcify Tech (CALCIFY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Calcify Tech (CALCIFY) Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. Oficjalna strona internetowa: https://calcifytech.cc/ Biała księga: https://calcifytech.cc/whitepaper.html Block Explorer: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c Kup CALCIFY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Calcify Tech (CALCIFY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Calcify Tech (CALCIFY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.07M $ 67.07M $ 67.07M Historyczne maksimum: $ 1.28514 $ 1.28514 $ 1.28514 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.03194 $ 0.03194 $ 0.03194 Dowiedz się więcej o cenie Calcify Tech (CALCIFY)

Tokenomika Calcify Tech (CALCIFY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Calcify Tech (CALCIFY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CALCIFY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CALCIFY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCALCIFY tokenomikę, poznaj cenę tokena CALCIFYna żywo!

Jak kupić CALCIFY Chcesz dodać Calcify Tech (CALCIFY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CALCIFY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CALCIFY na MEXC już teraz!

Historia ceny Calcify Tech (CALCIFY) Analiza historii ceny CALCIFY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CALCIFY już teraz!

Prognoza ceny CALCIFY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CALCIFY? Nasza strona z prognozami cen CALCIFY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CALCIFY już teraz!

