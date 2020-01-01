Tokenomika Triathon (GROW) Odkryj kluczowe informacje o Triathon (GROW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Triathon (GROW) Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Oficjalna strona internetowa: https://www.triathon.space/ Biała księga: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3 Kup GROW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Triathon (GROW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Triathon (GROW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Historyczne maksimum: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Historyczne minimum: $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 Aktualna cena: $ 0.0256 $ 0.0256 $ 0.0256 Dowiedz się więcej o cenie Triathon (GROW)

Tokenomika Triathon (GROW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Triathon (GROW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GROW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GROW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGROW tokenomikę, poznaj cenę tokena GROWna żywo!

Jak kupić GROW Chcesz dodać Triathon (GROW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GROW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GROW na MEXC już teraz!

Historia ceny Triathon (GROW) Analiza historii ceny GROW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GROW już teraz!

Prognoza ceny GROW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GROW? Nasza strona z prognozami cen GROW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GROW już teraz!

