Tokenomika Gamium (GMM) Odkryj kluczowe informacje o Gamium (GMM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gamium (GMM) Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Oficjalna strona internetowa: https://gamium.world Biała księga: https://whitepaper.gamium.world/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 Kup GMM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gamium (GMM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gamium (GMM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Całkowita podaż: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Podaż w obiegu: $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Historyczne maksimum: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Historyczne minimum: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 Aktualna cena: $ 0.00012837 $ 0.00012837 $ 0.00012837 Dowiedz się więcej o cenie Gamium (GMM)

Tokenomika Gamium (GMM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gamium (GMM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGMM tokenomikę, poznaj cenę tokena GMMna żywo!

Jak kupić GMM Chcesz dodać Gamium (GMM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GMM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GMM na MEXC już teraz!

Historia ceny Gamium (GMM) Analiza historii ceny GMM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GMM już teraz!

Prognoza ceny GMM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GMM? Nasza strona z prognozami cen GMM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GMM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!