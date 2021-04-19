Tokenomika GraphLinq (GLQ) Odkryj kluczowe informacje o GraphLinq (GLQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GraphLinq (GLQ) GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation. GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation. Oficjalna strona internetowa: https://graphlinq.io/ Biała księga: https://graphlinq.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.graphlinq.io/ Kup GLQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GraphLinq (GLQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GraphLinq (GLQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Całkowita podaż: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M Podaż w obiegu: $ 340.00M $ 340.00M $ 340.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 Aktualna cena: $ 0.016009 $ 0.016009 $ 0.016009 Dowiedz się więcej o cenie GraphLinq (GLQ)

Tokenomika GraphLinq (GLQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GraphLinq (GLQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GLQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GLQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGLQ tokenomikę, poznaj cenę tokena GLQna żywo!

Historia ceny GraphLinq (GLQ) Analiza historii ceny GLQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GLQ już teraz!

Prognoza ceny GLQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GLQ? Nasza strona z prognozami cen GLQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GLQ już teraz!

